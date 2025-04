Mega blackout, l’incubo di 5 friulani al rientro dal Brasile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un viaggio di ritorno da Rio de Janeiro si è trasformato in un’odissea di 50 ore. Il vasto blackout che ha colpito la penisola iberica lunedì 28 aprile ha causato disagi a numerosi cittadini friulani, sia tra quelli residenti in Spagna e Portogallo, sia tra i corregionali in viaggio. Tra questi ultimi ci sono anche Paolo, Greta, Gabriele, Aurora e Francesca, cinque giovani di Fagagna e Forgaria nel Friuli che hanno visto il loro rientro dal Brasile trasformarsi in un incubo.

Dopo una settimana di vacanza, il gruppo di ventenni era ripartito da Rio de Janeiro domenica pomeriggio, come da programma. Giunti all’aeroporto di Lisbona per uno scalo previsto di quattro ore, si sono trovati ad affrontare le conseguenze di una delle interruzioni di corrente elettrica più estese della storia.

I cinque giovani si sono sentiti “abbandonati” e privati di qualsiasi assistenza. “Non abbiamo ricevuto alcun supporto”, hanno raccontato a Telefriuli. “È stato un incubo. Oltre alla mancanza di corrente, siamo rimasti senza cibo né acqua. I tentativi di contattare la compagnia aerea, la Farnesina e l’ambasciata sono stati vani, poiché le linee telefoniche risultavano bloccate”. “Era inoltre impossibile uscire dall’aeroporto – sottolineano – . All’esterno per prendere taxi e bus c’erano attese di almeno tre ore, la viabilità stradale era nel caos più totale con i semafori spenti, infine gli hotel erano affollati di turisti spaesati.

Le iniziali quattro ore di attesa si sono così trasformate in 24 ore di difficoltà. Solo questa mattina la comitiva è riuscita a imbarcarsi su un volo per Parigi, da dove nel tardo pomeriggio ha preso un aereo che questa notte li riporterà a Venezia. Il viaggio di ritorno, originariamente previsto in 13 ore con due voli, è così durato la bellezza di due giorni.