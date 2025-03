Mega parco solare tra Pradamano e Udine: sarà grande come 117 campi da calcio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tra Udine e Pradamano sorgerà un gigantesco parco agrivoltaico, uno dei più estesi del Friuli Venezia Giulia, dopo quello da 112,1 MW che dovrebbe nascere tra Santa Maria la Longa e Pavia di Udine. Sarà grande 84 ettari e occuperà una superficie pari a quella occupata 117 campi da calcio. Una distesa di pannelli fotovoltaici in grado di produrre 40 megawatt di energia elettrica. L’impianto è stato approvato con Autorizzazione unica sulla domanda presentata il 12 dicembre scorso e sorgerà sui campi ditta dell’azienda Agricola Lydia di Fontanafredda, tra il Fiume Torre e la strada Provinciale 37, nella località denominata Colli Giacomelli, a nord di via Asins. Il parco solare che sarà realizzato dalla società D2M Friuli sarà di ultima generazione, con moduli alti e distanziati, in grado di far passare i trattori che saranno impiegati per la coltivazione di vigne sperimentali e di foraggio.

L’impianto solare si aggiunge ad un altro da 37 ettari che sarà installato a lato della pista ciclabile che conduce a via Buttrio, sempre approvato con Autorizzazione unica, e ad agli altri 4, più piccoli, tre da 5 ettari e uno da 1 ettaro, autorizzati con Procedura Abilitativa semplificata (Pas).

Il Comune di Pradamano, contrario al progetto, avrà tempo fino al 30 marzo per presentare le sue osservazioni.

“Nel territorio di Pradamano sono stati autorizzati complessivamente 150 ettari di impianti fotovoltaici su 600 ettari destinati all’agricoltura”, ricorda il sindaco Enrico Mossenta, che dal 2021 si batte contro questo tipo di speculazione. “Un occupazione del suolo che stravolge il paesaggio e che rimarrà per i prossimi 30 anni sulle spalle dei futuri cittadini e amministratori”. “Ci affideremo agli uffici tecnici comunali per tentare di opporci in tutte le maniere possibili a queste strutture”, annuncia a Telefriuli il primo cittadino che ricorda come con la nuova norma regionale, in fase di pubblicazione, un parco solare di questo tipo non sarebbe stato autorizzato. “La legge regionale purtroppo arriva in ritardo. La nuova normativa del FVG prevede infatti un’occupazione massima del 3% per comune – spiega Mossenta -, mentre ad oggi nel nostro territorio sono stati autorizzati parchi per un 25% del suolo agricolo”.