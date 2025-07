Mega rissa tra 60 persone al Civiform di Cividale

Nuova rissa tra minori stranieri non accompagnati al centro di accoglienza Civiform di Cividale del Friuli. La zuffa ha visto partecipare circa 60 ragazzi e ha avuto inizio in serata al termine di un litigio. Antagoniste nella colluttazione due fazioni: un gruppo di entia bengalese e una seconda di nazionalità egiziana. Dopo l’allarme lanciato dai responsabili della struttura, sono intervenute ben 8 pattuglie dei carabinieri provenienti da Udine e dalla stazione della città ducale. Fortunatamente il parapiglia non ha causato feriti, nonostante nei momenti più turbiolenti dello scontro i giovani abbiano impugnato bastoni e usato anche un estintore antincendio.

Sul tafferuglio indagano i militari dell’arma.