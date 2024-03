Meloni a Pordenone, duecento agenti in servizio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una Pordenone blindata per l’arrivo della premier Giorgia Meloni. A garantire la sicurezza in città ci saranno duecento tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti di polizia locale. Numeri al di sopra delle aspettative – ieri si parlava di un centinaio di appartenenti alle forze dell’ordine – che attestano come per la presidente del Consiglio sia necessario adottare dispositivi e protocolli rigidi. Dettati anche dal fatto che in città, nel pomeriggio, è attesa una manifestazione alla quale prenderanno parte anche persone tutt’altro propense ad accogliere benevolmente Meloni. Al corteo, lanciato dalla Rete delle Lotte Transfemministe ed Ambientali del Friuli Venezia Giulia, prenderanno parte pure anarchici e appartenenti ai centri sociali. Arriveranno da tutto il Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Pronti ad intervenire, in caso di necessità, gli uomini della Mobile, già arrivati da Padova e Milano, oltre ai carabinieri del 13esimo Reggimento giunti da Gorizia.

La premier dovrebbe atterrare all’aeroporto militare di Aviano alle 15. A scortarla verso Pordenone, sia con le auto che con le motociclette, ci saranno gli agenti della Polstrada insieme a quelli della squadra mobile.

I controlli saranno serrati anche attraverso un costante servizio di bonifica. I tombini sono stati sigillati, per evitare che all’interno possano essere inseriti esplosivi.

In città parte di piazza XX Settembre è stata dichiarata zona rossa, quindi transennata e inaccessibile a chiunque. Cinofili e artificieri hanno setacciato a fondo il Teatro Verdi, dove Meloni sottoscriverà con il presidente della giunta regionale Fedriga l’accordo per il Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, e le aree limitrofe.

Protocolli rigidi, sul fronte sicurezza, verranno applicati pure in Fiera dove Meloni farà visita ad Ortogiardino.

Un lavoro straordinario, insomma, quello messo in campo da Prefettura e Questura.