Meloni a Pordenone: firma in teatro, mimose in Fiera

L’arrivo della Premier Giorgia Meloni a Pordenone l’8 marzo prende sempre più forma. Palazzo Chigi e Regione, in collaborazione con la Prefettura stanno ultimando i dettagli della visita istituzionale che ha come principale obiettivo la sottoscrizione dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione, un documento redato dalla Regione assieme al ministro Raffaele Fitto che vedrà la firma della presidente del Consiglio, che ha già sottoscritto analoghi documenti in altre regini italiane, e del governatore Massimiliano Fedriga. Saranno loro due i protagonisti della firma alle 15 al Teatro Verdi di Pordenone. Un evento aperto al pubblico che prevede anche due brevi discorsi istituzionali di Fedriga e Meloni. Dopo la sottoscrizione del documento, la premier e il presidente, accompagnati dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e dal sindaco Alessandro Ciriani si sposteranno in Fiera, dove Meloni visiterà le rassegne Ortogiardino e Cucinare. L’arrivo tra gli stand è previsto alle16 e, dopo una visita ai padiglioni, la presidente risponderà alle domande dei giornalisti nell’area di Confartigianato al padiglione numero 5. Scontato l’omaggio floreale con le mimose per la premier, che arriva in Friuli nel giorno della festa della donna. La visita in città comporterà anche alcune limitazioni al traffico nell’area del centro e in viale Treviso per il tempo in cui Meloni sarà a Pordenone con il relativo entourage della sicurezza. In seguito la premier tornerà all’aeroporto della base di Aviano per riprendere la via della Capitale. GUARDA IL VIDEO