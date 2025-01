Memoria tra le polemiche. A Trieste il rabbino Meloni: il 27 è un fallimento

Gli echi del dramma del medio oriente piombano in Risiera nel giorno che dovrebbe essere della Memoria per ricordare il dramma dell’olocausto e per dire mai più. Nella Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio in Italia con il forno crematorio, come da tradizione, è andata in scena la cerimonia per l’eccidio perpetrato dai nazi fascisti alla presenza delle massime autorità civili e religiose e di alcune scolaresche. Il sindaco Roberto Dipiazza nel suo intervento oltre a ricordare gli 80 anni della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau ha aggiunto che «La memoria non è un semplice esercizio intellettuale; è un atto di resistenza contro l’oblio. In un’epoca in cui il revisionismo storico e la disinformazione sembrano guadagnare terreno, ricordare diventa un dovere civile e morale».

Il rabbino Alexander Meloni ha invece manifestato il suo disappunto verso il giorno della memoria: «Si sta dimostrando un fallimento. Quando è stato instaurato il giorno della memoria nel 2000 era nell’intesa del “mai più”: mai più antisemitismo, mai più ebrei perseguitati, mai più persecuzioni. Invece dal 7 ottobre notiamo che questo non è avvenuto».

A Pordenone Elio Cabib, rappresentate delle comunità ebraiche ha usato parole dure nei confronti dell’occidente accusando l’Onu, le Ong, la Croce rossa di «isolare e discriminare lo stato di Israele nel consesso delle nazioni».

A Trieste erano presenti esponenti religiosi di tutti le professioni anche della comunità islamica di Trieste con il presidente Omar Akram il quale parla di una celebrazione dal sapore amaro: «Questa giornata è stata istituita affinché eventi tragici come quelli del fascino e del nazismo non possano più accadere. Purtroppo non abbiano raggiunto questi risultati e ci sono tragici eventi, penso a quanto avviene a Gaza».