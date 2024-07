Torna il memorial “Figli delle stelle” dedicato a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un momento di gioco ma anche di riflessione e condivisione. Torna sabato 20 luglio al campo di Trebiciano il memoria Figli delle stelle, evento giunto alla quinta edizione e organizzato da Michele Claudio per ricordare Matteo Demenego e Pierluigi Rotta uccisi nella Questura di Trieste da Alejandro Augusto Meran il 4 ottobre del 2019. Si tratta di un quadrangolare di calcio a 7 che vede scendere in campo una rappresentativa della Polizia, del 118, dei giornalisti e della politica locale che in questa edizione indosserà una maglietta della Triestina con la scritta figli delle stelle. Il Questore Pietro Ostuni, che all’epoca non era a Trieste, ha ricordato quel terribile accadimento ma anche la grande vicinanza dimostrata nei confronti della polizia di stato in tutto il paese. Il sindaco Roberto Dipiazza il dolore di quei giorni e la reazione della città. Infine Michele Claudio ha voluto ringraziare tutti i partecipanti «vogliamo tenere vivo il ricordo di Matteo e Pierluigi in tutti i modi».