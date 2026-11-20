Centottantacinque milioni in meno per il Fondo asilo e oltre 17 mila posti di accoglienza in bilico da gennaio in Italia. Con il taglio previsto in manovra, l’Anci ha scritto al Governo per chiedere garanzie sui 425 progetti Sai in scadenza il 31 dicembre. I posti sono tutti occupati e tra gli ospiti ci sono oltre duemila minori stranieri non accompagnati.

“Tagliare tutti quei posti di accoglienza può avere un impatto molto forte sulle città e anche sui bilanci dei sindaci”, avverte Giovanni Tonutti, presidente di Oikos ETS. “L’accoglienza significa mettere in sicurezza le persone più vulnerabili”.

In Friuli Oikos segue circa 220 persone e conta 60 dipendenti. Gestisce due comunità per minori a Fagagna e Cervignano, una casa protetta e due centri di accoglienza straordinaria (Cas), con convenzioni fino al 2027. Attualmente non gestisce progetti Sai. Secondo Tonutti resta da capire quali servizi saranno toccati. “Ci saranno esuberi e bisognerà disdire contratti di affitto”, avverte nell’ipotesi di tagli ai servizi.

A Udine, segnala, pesano già i ritardi nei versamenti della Prefettura. “Gli stipendi e gli affitti li paghiamo puntualmente. I pagamenti arrivano anche dieci mesi dopo”.