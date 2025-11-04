Meno nascite e donne “bistrattate” sul lavoro, l’allarme dell’Inps

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una popolazione che invecchia sempre più e, per contro, un inverno demografico dai contorni preoccupanti. Ma anche le difficoltà, in ambito lavorativo, delle donne a godere di salari e trattamenti adeguati. E’ quanto è emerso oggi dal rendiconto sociale provinciale presentato a Pordenone dall’Inps.

Situazioni note anche all’assessore comunale alle Politiche sociali, Guglielmina Cucci, per le quali l’amministrazione comunale sta provando, con tutti gli strumenti in suo possesso, ad invertire questo trend negativo.

Tuttavia nel rendiconto non ci sono soltanto ombre.