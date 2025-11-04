  • Aiello del Friuli
martedì 4 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Meno nascite e donne “bistrattate” sul lavoro, l’allarme dell’Inps
Tempio crematorio di Udine, residenti chiedono limiti a salme, bare e...
Scontri tra tifosi prima della partita Triestina-Brescia: arrestati tre ultras
Tagliamento, l’Autorità di bacino: preghiamo non piova
Il presidente della Camera Fontana alla cerimonia del 4 novembre a...
Sviluppo Rurale tra i protagonisti di RIVE 2025 a Pordenone
Successo per GiulIA, l’assistente vocale del Comune di Porcia ha gestito...
Controlli antismog lungo la A4 con i nuovi dispositivi anti-manomissione
Disabilità, il nuovo Polo Strada Alta esempio di integrazione socio-sanitaria a...
Economia: Bini, Fvg solido grazie a sostegno crediti e investimenti
Cronaca

Meno nascite e donne “bistrattate” sul lavoro, l’allarme dell’Inps

Stipendi bassi e trattamenti, spesso, inadeguati.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una popolazione che invecchia sempre più e, per contro, un inverno demografico dai contorni preoccupanti. Ma anche le difficoltà, in ambito lavorativo, delle donne a godere di salari e trattamenti adeguati. E’ quanto è emerso oggi dal rendiconto sociale provinciale presentato a Pordenone dall’Inps.

Situazioni note anche all’assessore comunale alle Politiche sociali, Guglielmina Cucci, per le quali l’amministrazione comunale sta provando, con tutti gli strumenti in suo possesso, ad invertire questo trend negativo.

Tuttavia nel rendiconto non ci sono soltanto ombre.

