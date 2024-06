Mentre lui dorme, ladro rovista tra i cassetti

Un 70enne di Cassacco, in ferie a Lignano Sabbiadoro, è stato derubato questa mattina da un topo d’appartamento, entrato all’interno della sua casa-vacanza durante le ultime ore di sonno.

Sentendo qualcuno rovistare per le stanze, il proprietario è riuscito a svegliarsi e ad allontanare l’estraneo dalla sua proprietà, ma non ad evitare il furto di 600 euro in contanti trovati frugando tra i cassetti. Sul caso, accaduto poco dopo l’alba di oggi, indagano i carabinieri della stazione locale.