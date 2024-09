Meran alla Rems di Aurisina, il Siulp: “Scenario raccappricciante”

Alejandro Augusto Stephan Meran, il 33enne che il 4 ottobre 2019 uccise in Questura a Trieste gli agenti di polizia Pierluigi Rotta e Matteo Demenego e assolto a febbraio in Cassazione per vizio di mente, non sia trasferito alla Rems di Aurisina. E’ l’appello del segretario generale di Trieste del Siulp, Francesco Marino, che definisce potenzialmente agghiacciante e raccapricciante tale scenario. Se Meran si allontanasse della struttura, infatti, a doverlo rintracciarlo potrebbero essere i poliziotti che strinsero con le vittime legami di fraterna amicizia. “Immaginare le sensazioni – dice il sindacalista – che potrebbero albergare nell’animo di questi poliziotti, chiamati a un potenziale rintraccio per un allontanamento illegittimo da una struttura definita insicura e inadatta dagli stessi addetti ai lavori, crediamo rappresenti – conclude – un preciso dovere morale per chi sarà chiamato a prendere questa decisione”. Da qui l’appello del Siulp affinché, il principio dell’opportunità compensi la fredda applicazione del diritto in chi è chiamato a decidere del trasferimento, nonostante l’approccio professionale che i poliziotti adotterebbero nell’occasione.