Mercalli avverte: “Ghiacciaio Montasio destinato a scomparire”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nemmeno il ghiacciaio più resiliente delle Alpi – ovvero quello del Montasio – potrà resistere all’aumento delle temperature. A lanciare la profezia è Luca Mercalli, intervenuto questa mattina alla Fondazione Friuli all’incontro “Meteorologia e clima tra ieri e oggi”, organizzato dalla Pro Loco Città di Udine.

“Questi piccoli ghiacciai sono alimentati soprattutto dalle valanghe – spiega Mercalli a Telefriuli – ma temperature sopra la media per molti mesi consumano la neve e intaccano il ghiaccio antico. In futuro i nostri ghiacciai alpini sono destinati a scomparire”.

Il cambiamento climatico investe anche il territorio friulano, storicamente tra i più piovosi d’Italia. “Non eravamo abituati a questi scenari: gli incendi estivi erano estremamente rari. La siccità, però, ha reso infiammabile il materiale nei boschi”. Per Mercalli non si tratta più di episodi eccezionali, ma di una variazione strutturale del clima.

L’incontro di oggi ha permesso di riscoprire anche Girolamo Venerio, considerato il primo meteorologo udinese. “È il pioniere della meteorologia di Udine – conclude Mercalli – e appartiene a quel grande fermento culturale e scientifico che, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, attraversò tutta Italia”.