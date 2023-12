Mercatino di Natale, in duemila al Castello di Colloredo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il maniero di Colloredo di Monte Albano ha aperto le porte lo scorso fine settimana a famiglie a cultori dei prodotti enogastronomici e dell’artigianato locali, per la seconda edizione di Castello di Natale, Christmas Market Fvg.

Nella due giorni della manifestazione sono state duemila, secondo gli organizzatori, le persone che hanno raggiunto la località collinare per visitare il mercatino, pensato per promuovere le eccellenze del Natale in Friuli Venezia Giulia e regalare un momento di serenità e spensieratezza.

Le sale interne del castello hanno accolto artigiani e produttori locali, mentre nella corte si sono raccolte associazioni del territorio.

Ad addolcire ulteriormente l’atmosfera ci hanno pensato anche mamme e papà degli alunni di Colloredo, che hanno realizzato dei dolci per raccogliere fondi per le classi

della scuola primaria e dell’infanzia. Ricco anche il programma di laboratori pensati per adulti e bambini.

E poi il punto ristoro della Pro Loco di Colloredo di Monte Albano, con i prodotti del territorio.

“Un’edizione che ha visto crescere il numero di visitatori in maniera esponenziale – ha commentato Matteo Venuti, presidente della locale Pro Loco. Un mercatino di prodotti unici in una location da favola” – aggiunge. Anche il panorama e le decorazioni natalizie hanno fatto la loro parte nel creare atmosfera e suggestioni.

“Abbiamo avuto un numero di visitatori inaspettato – continua Venuti – che in alcuni momenti ci ha messo a dura prova. E’ stata un’edizione da record, indicativa di come la collaborazione fra più realtà sia la scelta vincente per raggiungere gli obiettivi di valorizzazione dei nostri territori”.

L’entusiasmo è tale che già si sta ad un’eventuale edizione primaverile.