Mercato casa, a Lignano 8mila euro al mq per un superattico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le località di vacanza non conoscono crisi, Udine e provincia in chiaroscuro. L’andamento del mercato immobiliare monitorato dalla Fiaip, presentato nella sede della Camera di Commercio, traccia i promossi e i bocciati delle compravendite nel 2023. In città vola il semicentro nord, in particolare via Gorizia e viale Volontari della Libertà, mentre in difficoltà il quartiere Sant’Osvaldo. Le quotazioni partono dai 500 ai 3mila euro al metro quadrato. Bene anche le locazioni, soprattutto grazie agli studenti universitari. In provincia compravendite in aumento a Cervignano, con un calo per Basiliano e il Manzanese.

A brillare il mercato delle seconde case, trainato anche dagli acquisti degli stranieri. A Lignano, che resta la più attrattiva della regione, si arriva fino a 8mila euro al metro quadrato per un super attico, ma pure Tarvisio fa segnare un più 18%, con il nuovo che supera i 4 mila euro al metro quadrato.