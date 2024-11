Mercato e parcheggi, commercianti di Piazza XX Settembre sul piede di guerra

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il gruppo Piazza XX Settembre di Udine annuncia guerra nei confronti del Comune se non vengono mantenute le promesse. Chiedono il ritorno del mercato in Piazza XX settembre e i parcheggi in piazza Garibaldi e Duomo. Stanchi di sole promesse, il gruppo Piazza XX Settembre con il suo referente Zhutaj Bledar in una nota sottolinea come in dibattiti e confronti si notino le difficoltà del Comune nel mantenere fede agli impegni assunti con il nostro gruppo. Impegni che per i commercianti rappresentano un passo fondamentale verso lo sviluppo e il rilancio del centro storico. Il gruppo crede fermamente che questo patto e il programma di sviluppo concordato assieme all’amministrazione comunale possano e debbano essere rispettati. Il gruppo Piazza XX Settembre confida che presto vengano compiuti i primi passi concreti, con ritorno del mercato in Piazza XX Settembre, la realizzazione degli stalli blu in Piazza Garibaldi e Piazza Duomo con un lavoro congiunto per creare attrattiva e sviluppo per il centro storico, che continua a vivere gravi difficoltà. Qualora la parola data venisse nuovamente disattesa, il gruppo agirà con determinazione come mai prima d’ora, utilizzando ogni mezzo a disposizione per far valere i propri diritti, sia come commercianti sia come cittadini di Udine.