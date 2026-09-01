Mercato, Solet sempre più vicino.. all’Udinese

Manca meno di mezz’ora alla chiusura della finestra estiva del calciomercato 2026 e la vera notizia, al momento, è che Oumar Solet è ancora dell’Udinese. Con il passare dei minuti la sua permanenza si fa sempre più certa ma è solo alle 20 che l’Udinese potrà annunciare il difensore francese come vero colpo di questo mercato. Un mercato in cui l’Udinese ha pensato più a sfoltire la rosa che ad implementarla. Al momento si contano 5 volti nuovi e 17 cessioni. Le ultime due sono state ufficializzate questo pomeriggio e sono quelle di Branimir Mlacic in prestito al Watford e di Rui Modesto a titolo definitivo al Vancouver Whitecaps, mentre potrebbe essere ufficializzato a breve anche il trasferimento di Goglichidze al Monza. In entrata la società friulana ha annunciato l’acquisto dallo Stoccarda dell’attaccante serbo Lazar Jovanovic che ha firmato un contratto fino al 2031. Il classe 2006, punto fermo della Nazionale Under 21 del suo Paese, ha scelto di indossare la maglia numero 91.