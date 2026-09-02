Mercato Udinese, chiusura senza il botto

Si è chiuso senza il botto il mercato 2026 dell’Udinese. Alle 20 di ieri l’ultimo annuncio di un trasferimento è stato quello dell’ufficialità della cessione del difensore Saba Goglichidze al Monza in prestito con opzione di riscatto per i brianzoli. Si chiude quindi con un bilancio di 5 volti nuovi, quelli di Chakvetadze, Unai Gomez, Vojvoda, Mrozek e Jovanovic, il riscatto di tre titolari come Zaniolo, Zanoli e Gueye e una azione di sfoltimento che ha permesso di trovare squadra a ben 18 giocatori, la finestra più lunga di mercato che ha definito la nuova rosa bianconera. E’ preziosissima la permanenza di Solet, per il quale il Crystal Palace all’ultimo non ha affondato il colpo, ma preoccupa la mancanza di un nuovo vice Davis dopo la partenza di Buksa. Ormai se ne riparlerà a gennaio, nella finestra di riparazione che partirà il 2.