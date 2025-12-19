Merce nascosta sotto i vestiti: furto sventato all’Ottimax

Aveva nascosto diversa merce sotto gli indumenti, convinto di superare le casse senza pagare e di passare inosservato. Le sue intenzioni sono state però presto scoperte. La tempestiva segnalazione degli addetti dello store Ottimax di Gradisca d’Isonzo al NUE 112 ha consentito l’immediato intervento dei carabinieri del N.O.R.M. di Gradisca, che hanno fermato il “cliente” subito dopo l’uscita dal punto vendita.

Il successivo controllo ha permesso di rinvenire la merce sottratta, accuratamente occultata tra i vestiti. Al termine degli accertamenti l’uomo, sessantenne, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gorizia per furto aggravato. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.

Il fatto è avvenuto venerdì 12 dicembre.