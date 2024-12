Mercedes comprata con un assegno fasullo

Un’auto di lusso pagata con un assegno falso. E’ la truffa scoperta dalla guardia di finanza di Pordenone, che ha permesso di recuperare la vettura, prossima a varcare il confine di stato per dirigersi in Francia, e denunciare chi, con un assegno circolare fasullo, aveva raggirato un pordenonese.

L’indagine delle fiamme gialle è partita da chi, su un noto sito di annunci, aveva messo in vendita la sua autovettura elettrica, una Mercedes EQA 250, ricevendo, in breve tempo, una vivace manifestazione di interesse da parte di un italiano che, dopo una breve contrattazione sul prezzo, concordato a 32mila e 300 euro, si era reso disponibile a venire subito a Pordenone per perfezionare l’acquisto. Compratore e venditore si erano, quindi, incontrati in una locale agenzia di pratiche auto, dove, formalizzato il passaggio di proprietà, il primo aveva consegnato al secondo l’assegno circolare. Che il giorno successivo il venditore aveva provato ad incassare, scoprendone, tuttavia, la falsità.

Non appena ricevuta la querela, i finanzieri hanno appurato che il compratore era una persona nota per aver commesso truffe di vario tipo. Hanno chiesto immediatamente all’Aci e al Pra di sospendere ed annullare il trasferimento di proprietà, provvedendo a ricostruire il percorso seguito dal mezzo grazie al Gps.

La Mercedes stava viaggiando verso la Francia e momentaneamente si trovava in un parcheggio di Chivasso.

Le fiamme gialle piemontesi sono riuscite a recuperare il mezzo, che è stato riconsegnato al proprietario, mentre il truffatore è stato denunciato.