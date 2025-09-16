  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 16 Settembre 2025
Cronaca

Mercedes ribaltata dopo la fuga in via Grazzano: denunciati due albanesi

Concluse le indagini. L'uomo alla guida era ubriaco, il passeggero ha finto di essere lui per depistare le indagini.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A quasi 60 giorni dai fatti, si è fatta luce sull’inseguimento avvenuto il 14 luglio a Udine, finito con il cappottamento di una Mercedes nel pieno centro della città, con successiva fuga a piedi dei due uomini usciti dai finestrini dalla vettura planata a testa in giù.

Le indagini sul rocambolesco incidente hanno portato all’identificazione di due cittadini albanesi, di 35 e 24 anni. Il conducente 35enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, mentre l’amico passeggero, suo dipendente, per autocalunnia.

L’inseguimento delle forze dell’ordine aveva avuto inizio in via delle Ferriere, dopo che la Mercedes non si era fermata all’alt imposto da una pattuglia della Polizia. La fuga della potente vettura si era poi conclusa in via Grazzano, dove l’auto, dopo aver danneggiato una Opel Corsa posteggiata, si era ribaltata.

Il giorno dopo, per tentare di depistare le indagini, il 24enne si era presentato in Questura autoaccusandosi di essere l’uomo che era alla guida della vettura. La sua versione, però, è stata subito smentita in maniera banale dalle testimonianze e dalle riprese di videosorveglianza che mostravano che al volante c’era il 35enne, proprietario del veicolo e suo datore di lavoro. Messo alle strette, l’uomo ha confessato: aveva bevuto più del consentito ed era fuggito per paura di vedersi ritirare la patente, necessaria per la sua attività.

Nonostante le scuse e l’offerta di risarcimento del danno, i due sono stati multati e denunciati anche per il depistaggio delle indagini.

