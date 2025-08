Mercoledì alle 15 a Coccau i funerali di Marco Della Pietra

Lutto cittadino domani a Tarvisio, nel giorno dei funerali di Marco Della Pietra, il 22enne trovato senza vita domenica mattina dopo una caduta lungo il sentiero 510 che da Coccau conduce al Monte Goriane.

Le esequie saranno celebrate domani alle 15 nella chiesa di Coccau, partendo dal cimitero di Tarvisio. Alla cerimonia seguirà la cremazione.

Marco, camionista e conducente di gatti delle nevi, sabato aveva raggiunto il Monte Goriane per partecipare ai preparativi della “Festa dell’amicizia Italia-Austria”, in programma il giorno successivo. E’ stata la famiglia, non vedendolo rientrare a casa, a lanciare l’allarme. Sono subito scattate le ricerche. Il corpo del 22enne è stato individuato in fondo a un canalone, dove sarebbe finito dopo essere scivolato sul terreno viscido per la pioggia.

Il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette e la giunta hanno deciso per il lutto cittadino nel giorno dei funerali in segno di vicinanza alla famiglia. Un lutto che ha scosso l’intera comunità, dove Marco era molto attivo.