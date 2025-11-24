Mercoledì alle 15 a Palmanova il funerale di Gianfranco Leonarduzzi

Saranno celebrati mercoledì prossimo, 26 novembre, i funerali di Gianfranco Leonarduzzi, il giornalista e politico scomparso sabato scorso.

Le esequie si svolgeranno nel Duomo di Palmanova a partire dalle 15. La salma sarà esposta nella cappella dell’obitorio di via Chiusaforte, a Udine, domani dalle 14 alle 17 e mercoledì dalle 8 alle 14.

Domani, martedì, sarà celebrato un santo rosario alle 17.15 in Duomo a Palmanova.