Merenda sana tra i banchi, bimbi con il mal di pancia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Casi di presunta intossicazione alimentare in alcune scuole elementari di Udine dove, tra ieri e oggi, sono stati distribuiti dei pomodorini come spuntino sano da consumare a metà mattino. È accaduto poco dopo la merenda servita ai bambini con il progetto “Frutta e verdura nelle scuole”, attivato questa settimana per incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e incoraggiare gli alunni al consumo di frutta e verdura.

Una decina di casi di mal di pancia sono stati segnalati alla Manzini di via Bariglaria. Altrettanti alla Girardini di via Judrio. Altri 5 disturbi, con conati di vomito, sono stati inoltre lamentati alla Carducci di via Tricesimo, sempre dell’Istituto Comprensivo VI.

Sotto la lente di mamme e docenti è finito proprio il pomodoro, forse non sciacquato bene. Ma al momento nulla esclude che all’origine dei malesseri collettivi possa esserci un virus intestinale.

Segnalazioni dei disturbi accusati nelle primarie sono arrivate anche al Dirigente del servizio ristorazione del Comune di Udine, Antonio Impagnatiello, che però ha ribadito l’estraneità dei suoi uffici rispetto al servizio e alla fornitura dei lotti distribuiti.

Il progetto “Frutta e verdura nelle scuole”, infatti, è organizzato dal Ministero dell’Agricoltura e va ad integrarsi, per due giorni alla settimana, al ‘progetto Merenda’ gestito dal Comune di Udine con la distribuzione di pane e yogurt.