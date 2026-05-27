Mesotelioma, dal Fvg un milione di euro per la ricerca

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un milione di euro di finanziamento regionale e una rete che unisce scienza, industria e territorio per battere sul tempo il mesotelioma pleurico. Sono i pilastri del nuovo studio clinico presentato al Campus del Cro di Aviano, che punta a fare del Friuli Venezia Giulia un modello nazionale nella gestione del rischio amianto.

Il progetto, promosso dalla Regione e dal Centro di Riferimento Oncologico in collaborazione con l’Università di Ferrara, si concentra su due fronti: il potenziamento della sorveglianza sanitaria per gli ex esposti all’amianto e la caccia a biomarcatori innovativi per la diagnosi precoce di un tumore che, a oggi, non ha ancora una cura definitiva.

RICCARDI

Tra gli obiettivi strategici spiccano la creazione di una biobanca regionale dedicata e il coinvolgimento dell’intera rete oncologica (Udine, Gorizia e Trieste). Una sinergia che permetterà ai pazienti di accedere ai protocolli di ricerca clinica avanzata direttamente nel proprio territorio, senza costringerli a lunghi spostamenti.