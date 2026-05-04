Cronaca Messa a Gemona, il bilancio di Lamba: “Clima di gioia” Matteo Femia 4 Maggio 2026 Autore: Matteo Femia 4 Maggio 2026 0 Gemona Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Ok del Cal al DDLR sulle Province, scontro Roberti-Venanzi articolo successivo Trieste, StarTech: stipendi pagati l’8 e bonus Potrebbe interessarti anche Zuppi ai giovani, non vivete nel mondo da estranei 3 Maggio 2026 Card. Zuppi in Friuli, la vera forza è unirsi e ricostruire 3 Maggio 2026 Il sisma e la ricostruzione, il racconto del Messaggero Veneto 2 Maggio 2026 50° sisma, domenica dalle 15.30 Santa Messa a Gemona in diretta su Telefriuli 2 Maggio 2026 Maniaglia in festa, da tutta Italia tornano i volontari 2 Maggio 2026 Gemonesi emozionati alla vigilia del 50° del sisma 2 Maggio 2026