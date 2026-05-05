Messaggero Veneto compie 80 anni, una mostra per celebrarlo

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GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il primo numero uscì il 24 maggio di 80 anni fa. Da allora, il Messaggero Veneto è diventato specchio e memoria del Friuli. Per celebrare l’importante traguardo, è stata allestita una mostra a Palazzo Morpurgo a Udine. L’esposizione, inaugurata questo pomeriggio, ripercorre le tappe e i valori del quotidiano, che ha saputo raccontare, sempre innovando, la comunità friulana.
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il primo numero uscì il 24 maggio di 80 anni fa. Da allora, il Messaggero Veneto è diventato specchio e memoria del Friuli. Per celebrare l’importante traguardo, è stata allestita una mostra a Palazzo Morpurgo a Udine. L’esposizione, inaugurata questo pomeriggio, ripercorre le tappe e i valori del quotidiano, che ha saputo raccontare, sempre innovando, la comunità friulana.
All’inaugurazione, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia, Mario Anzil.
La mostra resterà aperta fino al 26 giugno.