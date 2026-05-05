Messaggero Veneto compie 80 anni, una mostra per celebrarlo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il primo numero uscì il 24 maggio di 80 anni fa. Da allora, il Messaggero Veneto è diventato specchio e memoria del Friuli. Per celebrare l’importante traguardo, è stata allestita una mostra a Palazzo Morpurgo a Udine. L’esposizione, inaugurata questo pomeriggio, ripercorre le tappe e i valori del quotidiano, che ha saputo raccontare, sempre innovando, la comunità friulana.

All’inaugurazione, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia, Mario Anzil.

La mostra resterà aperta fino al 26 giugno.