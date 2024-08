Mette a soqquadro la casa, poi aggredisce i carabinieri: immobilizzato con il taser

Ha messo a soqquadro la casa, danneggiando mobili ed arredi. Un uomo di 47 anni, in forte stato di agitazione psicofisica, è stato bloccato oggi pomeriggio, in via Natolini, a Udine, all’interno della sua abitazione.

Per contenere le sue intemperanze sono dovuti intervenire i carabinieri del Radiomobile con i colleghi della stazione di Udine Est, personale del 118 e dei vigili del fuoco.

L’uomo, che ha continuato ad avere un atteggiamento aggessivo, ha opposto resistanza e, proprio per questo, è stato immobilizzato dai militari dell’Arma con l’utilizzo della pistola taser.

Successivamente è stato condotto all’ospedale di Udine.