Mezza tonnellata di cibo mal conservato nel camion, multe per oltre 3 mila euro

Cinquecento kg di carne e pesce conservati non rispettando le normative igieniche previste. Per questo motivo un autocarro ha ricevuto il fermo da parte della Polizia Locale di Monfalcone. Il mezzo ha attirato l’attenzione degli agenti perchè parcheggiato in uno stallo riservato ai disabili. La Polizia locale ha constatato come gli alimenti trasportati all’interno della cella frigorifera fossero conservati alla rinfusa, non rispettando le normative igieniche previste. E’ stata quindi allertata l’Azienda Sanitaria, che ha rilevato come carni e pesci congelati fossero trasportati in condizioni di abuso termico, interrompendo la catena del freddo.

Dall’esame del tachigrafo sono emerse inoltre numerose infrazioni alla guida: in tutto sono state 20 le sanzioni rilevate per un importo complessivo di 2.110 euro. L’azienda proprietaria dell’autocarro ha ricevuto invece una multa di mille euro.