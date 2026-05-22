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Mezzalira, udienza slitta: attesa per deposito esito esami

Gli indagati sono tre: l'ex compagna, nonché figlio e fratellastro della donna
Redazione
Autore: Redazione

Slitta a martedì 16 giugno alle 9.30 l’udienza davanti al Tribunale di Gorizia nell’inchiesta sulla scomparsa di Vito Mezzalira, l’ex postino di Poggio Terza Armata di cui non si hanno notizie dal 2019. Resti umani erano stati ritrovati sepolti nel giardino della sua abitazione nel novembre scorso. Il rinvio è stato disposto su richiesta dei periti incaricati degli accertamenti medico-legali: i professionisti hanno infatti chiesto più tempo per completare le analisi e depositare le conclusioni delle operazioni peritali, svolte all’Istituto di medicina legale di Milano con la formula dell’incidente probatorio. Nell’inchiesta risultano indagati l’ex compagna di Mezzalira, Mariuccia Orlando, il figlio della donna, Andrea Piscanec, e il fratellastro di lei, Moreno Redivo.

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