Mezzi pesanti e gasolio sequestrati, maxi donazione a Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Oltre 400.000 litri di gasolio e 13 mezzi, tra trattori stradali e rimorchi, sono stati donati dalla Guardia di Finanza di Udine alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco. La consegna è stata effettuata dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, su autorizzazione della Procura della Repubblica di Udine.

I beni provengono da diversi sequestri di prodotto energetico introdotto illegalmente in Italia attraverso i confini del Friuli Venezia Giulia. Le indagini hanno permesso di bloccare la commercializzazione di carburante sottratto all’imposizione fiscale e di impedire la distribuzione da parte di soggetti non autorizzati, evitando potenziali rischi per la sicurezza delle operazioni e per l’incolumità delle persone.