Mezzo secolo di vita per il Natale subacqueo sul Cornino

Come da tradizione, la sera della Vigilia il lago di Cornino si vestirà di magia per il 50° anniversario del Natale subacqueo. La rappresentazione della nascita di Gesù Bambino da mezzo secolo incanta centinaia di spettatori provenienti anche da Austria e Slovenia. E quest’anno, per celebrare l’anniversario, l’evento si annuncia ancora più speciale, con un programma arricchito da sorprese.

Alle 19:30, il pubblico si radunerà sulle sponde del piccolo lago alpino della zona collinare di Forgaria nel Friuli per la messa di Natale, officiata da monsignor Sergio De Cecco. Dopo il rito, i sub dell’Associazione Friulana Subacquei si immergeranno nelle acque e, in un gioco di luci e riflessi, riemergeranno portando con sé la statua del Bambin Gesù, completando così il presepe galleggiante.

Ad accompagnare l’evento, ci saranno le melodie suggestive degli zampognari e l’accoglienza calorosa dei chioschi che offriranno vin brulé e tè caldo. Per garantire la sicurezza, la Strada Bottecchia sarà chiusa dalle 19 alle 22, trasformando l’area in uno scenario incantato dove scambiarsi gli auguri di Natale in un’atmosfera unica e senza tempo.