“Mi hanno derubata e rapita” ma si era inventata tutto: denunciata

Ha raccontato ad una pattuglia della polizia locale di Pordenone che, la sera prima, era stata rapita a Brugnera e caricata in un’auto da persone incappucciate. Aggiungendo, poi, che dopo averla derubata, l’avevano abbandonata in una zona rurale sotto le intemperie.

Era giugno e quella giovane era stata condotta all’ospedale Santa Maria degli Angeli. Erano subito scattate le indagini per individuare e risalire ai responsabili. Gli agenti avevano quindi avviato un’attività d’indagine, salvo poi tornare sui loro passi: c’era qualcosa in quella ragazza che non li convinceva.

Incrociati i dati con le riprese delle videocamere di un istituto scolastico, la polizia locale è riuscita ad appurare che il sequestro di persona era stato una pura invenzione della donna, che è quindi stata denunciata per procurato allarme.