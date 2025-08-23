  • Aiello del Friuli
sabato 23 Agosto 2025
Michela Bertossi è Miss Friuli Venezia Giulia 2025

Miss Eleganza a Francesca Dri di Udine e Miss Social a Maristella Nardin di Tavagnacco
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

È Michela Bertossi, studentessa universitaria di Scienze Politiche di Cervignano è la nuova Miss Friuli Venezia Giulia. La finale regionale dell'ottantaseiesima edizione di Miss Italia si è svolta al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, con diciotto concorrenti in passerella e lo spettacolo trasmesso in diretta su Telefriuli. La serata, applaudita e molto partecipata, ha visto anche la presenza delle istituzioni: tra gli altri il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il Vicepresidente della Regione Mario Anzil, oltre ai rappresentanti del Comune di Lignano. Per Michela, già vincitrice del titolo di Miss Telefriuli, ora si aprono le porte delle prefinali nazionali in programma dal 2 al 5 settembre a Numana e poi la finale di Miss Italia il 15 settembre a Porto San Giorgio. Assegnati anche altri titoli: Miss Eleganza a Francesca Dri di Udine e Miss Social a Maristella Nardin di Tavagnacco.

