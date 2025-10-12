Michele Castagna trionfa al Campionato italiano di speedway

Il rinnovato impianto motoristico di Terenzano ha ospitato il Campionato italiano speedway ed il titolo è rimasto in casa. A vincere infatti anche quest’anno, confermando così il successo del 2024, è stato Michele “Paco” Castagna, portacolori del locale Motoclub Olimpia. A premiarlo salendo sul podio con lui sono stati il sindaco di Pozzuolo del Friuli Gabriele Bressan e il vicesindaco Stefano Nazzi, che mandano “un plauso particolare, oltre agli atleti e ai tecnici, anche ai volontari che si sono prodigati per tutta la stagione a mantenere curata la struttura sportiva”.