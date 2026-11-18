Una microcamera e un auricolare nascosti addosso per farsi suggerire le risposte al quiz della patente. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Polcenigo alla Motorizzazione civile di Pordenone, dove il 13 novembre un 35enne residente a Spilimbergo ha sostenuto l’esame di teoria. L’uomo, incensurato, è stato denunciato per tentata falsità ideologica in atti pubblici.

I militari, intervenuti dopo una segnalazione, hanno notato che durante il test il candidato si toccava più volte la tasca sinistra dei pantaloni. Al termine della prova lo hanno perquisito, trovando, oltre alla microcamera e all’auricolare, alcuni dispositivi di ricetrasmissione. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’attrezzatura serviva a ricevere le risposte da un complice all’esterno.

I dispositivi erano nascosti così bene che per rimuoverli è stato necessario l’intervento del personale del pronto soccorso di Pordenone. Tutta l’attrezzatura è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.