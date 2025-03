Midollo: dono e trapianto spiegati dalla filosofia

Un’occasione per riflettere e aumentare l’impegno civile per tutti coloro che desiderano approfondire il tema della donazione e del trapianto, da un punto di vista umano e filosofico. L’occasione stessa è arrivata dalla presentazione del libro “Riuniti in un solo corpo” della filosofa Lidia Arreghini. L’iniziativa si è tenuta ieri, nella sala Ajace di palazzo D’Aronco, a Udine, organizzata da Admo Fvg con il contributo del Consiglio regionale.

Un’inedita riflessione sul significato più profondo del trapianto di midollo osseo. Il testo raccoglie le testimonianze di donatori, riceventi e professionisti sanitari, proponendo un’analisi filosofica sul trapianto che va oltre la dimensione medica, esplorando le sue implicazioni umanistiche ed esistenziali.

La presentazione si è svolta nell’ambito di un ampio convegno/tavola rotonda a cui sono intervenuti esperti sul tema della donazione e del trapianto.