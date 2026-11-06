Mieli: “Dopo ricostruzione Friuli diventò modello di civiltà”

Così Paolo Mieli, ospite d’onore alla presentazione del volume ’50 Anni di Terremoto: Le scosse che hanno trasformato il Friuli’, libro alla scrittura del quale hanno partecipato 25 persone e curato da Giusy Vianello. Uscito per i tipi di Editoriale Programma è stato raccontato al Centro congressi di Udine Fiere. A promuovere l’incontro il Teatro Stabil Furlan assieme all’Arlef.

Nel libro si racconta soprattutto l’eredità che ci ha lasciato il sisma.

Nel Centro congressi è stata anche allestita la mostra per gli Ottant’anni del Messaggero Veneto, che nel 1976 compiva i suoi primi 30 anni.