Migliaia di persone alla Festa dell’Uva tra concerto di Roy Paci e sfilata

L'apertura è stata data dalla carica di Roy Paci e gli Aretuska nella serata inaugurale del venerdì, mentre il gran finale è stato rappresentato dalla tradizionale sfilata di bande musicali, gruppi folcloristici e trattori della domenica pomeriggio. In mezzo, enogastronomia, divertimento e cultura: ingredienti che hanno portato alla Festa dell'Uva di Cormons nel weekend decine di migliaia di persone anche grazie al clima soleggiato lungo le ore diurne, che ha invitato a godersi sia le bellezze del Collio che gli eventi della manifestazione organizzata dal Comune. Particolarmente partecipato soprattutto il corteo delle bande musicali lungo le vie del centro, applaudite dai visitatori accorsi sin dal mattino per trascorrere la giornata nella città collinare. E così la festa si conferma una delle kermesse-top del territorio goriziano.