Migliaia di persone e le Frecce accolgono l’Amerigo Vespucci

Un muro di persone, un affetto enorme. Trieste e il Friuli Venezia Giulia hanno abbracciato la nave Vespucci rientrata dopo il giro intorno al mondo durato due anni e pronta per il tour italiano che la porterà a Genova dopo 17 tappe. Vespucci è entrata nel golfo nella tarda mattinata e alle 14 è stata scortata dagli equipaggi di Barcolana, in versione ridotta per la bora, fino all’ormeggio dove a salutarla sono passate le Frecce Tricolori e ad accoglierla l’ultima arruolata la nave Trieste, oltre alle fanfare di Carabinieri e Bersaglieri.

Il Capo di stato Maggiore della Marina Militare racconta che «Io da allievo prima classe con il Vespucci sono venuto a Trieste nella mia campagna d’istruzione e mi ricordo tantissimi visitatori. Trieste ci accoglie sempre con grandissimo cuore e grandissimo affetto».

Migliaia le persone assiepate lungo tutte le rive a vicino all’ormeggio anche i familiari dei militari imbarcati. Vespucci dopo il viaggio di due anni resterà a Trieste fino a lunedì, le visite a bordo anche di Trieste sono esaurite ma è possibile visitare il villaggio e seguire le esibizioni delle fanfare. Martedì il veliero farà una sosta nel bacino Fincantieri che l’ha costruita negli anni ’30 e poi tra 101 giorni e 17 farà tappa a Genova.