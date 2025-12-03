Migrante trovato senza vita al Porto Vecchio di Trieste

Un migrante di 32 anni è stato rinvenuto morto nel tardo pomeriggio di oggi in uno degli edifici dismessi del Porto Vecchio di Trieste. La scoperta è avvenuta all’interno di un piccolo locale situato vicino al magazzino 2, dove da tempo si erano insediate diverse persone in attesa di formalizzare la richiesta di asilo.

A trovare il corpo è stato un connazionale che condivideva lo stesso spazio. La Questura ha confermato il decesso e sul posto sono intervenuti la Squadra mobile e la Polizia scientifica per i rilievi.

Si tratterebbe di un cittadino algerino morto molto probabilmente per cause naturali. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la conclusione delle operazioni di sgombero dei magazzini 2 e 2A, effettuate nella mattinata. Attorno alle 16.30 è scattato l’allarme. Purtroppo inutili i soccorsi. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le cause della morte.