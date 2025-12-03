  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 3 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Migrante trovato senza vita al Porto Vecchio di Trieste
Guido Guidi: trent’anni di sguardi sul Friuli Venezia Giulia
Camion esce di strada ad Aviano, conducente illeso
Legacoop Fvg presenta il Bilancio Sociale 2024 e premia le “Donne...
Scocchia: «La leadership non è questione di genere. In salita si...
Fasiolo: nelle scuole del Fvg ci sia l’educazione socio affettiva
Govetto nominato Coordinatore regionale FdI del Dipartimento Professioni
Polpette avvelenate contro cani e gatti in Chiavris, caccia ai responsabili
La Via del Borgo: Confcommercio Gorizia presenta l’Avvento in bottega
Presepi Fvg, 171 siti censiti per oltre 2.500 Natività visitabili in...
BUSINESS FVG


Cronaca

Migrante trovato senza vita al Porto Vecchio di Trieste

La vittima sarebbe un 32enne algerino. Il corpo rinvenuto poche ore dopo lo sgombero
Redazione
Redazione

Un migrante di 32 anni è stato rinvenuto morto nel tardo pomeriggio di oggi in uno degli edifici dismessi del Porto Vecchio di Trieste. La scoperta è avvenuta all’interno di un piccolo locale situato vicino al magazzino 2, dove da tempo si erano insediate diverse persone in attesa di formalizzare la richiesta di asilo.

A trovare il corpo è stato un connazionale che condivideva lo stesso spazio. La Questura ha confermato il decesso e sul posto sono intervenuti la Squadra mobile e la Polizia scientifica per i rilievi.

Si tratterebbe di un cittadino algerino morto molto probabilmente per cause naturali. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la conclusione delle operazioni di sgombero dei magazzini 2 e 2A, effettuate nella mattinata. Attorno alle 16.30 è scattato l’allarme. Purtroppo inutili i soccorsi. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e le cause della morte.

Fasiolo: nelle scuole del Fvg ci sia l’educazione socio affettiva

Sgomberato il porto vecchio, via 180 migranti

Fvg Strade e Autostrade Alto Adriatico unite nelle analisi

Scuole: la Regione presenta gli investimenti per 500 milioni

Salvini firma, Consalvo presidente del Porto di Trieste

Blitz dei Carabinieri a Trieste, arrestati tre narcotrafficanti albanesi

Inseguimento a Cervignano, fermati con la cocaina
Migrante trovato senza vita al Porto Vecchio di Trieste
Guido Guidi: trent’anni di sguardi sul Friuli Venezia Giulia
Camion esce di strada ad Aviano, conducente illeso
Legacoop Fvg presenta il Bilancio Sociale 2024 e premia le “Donne delle Terre Altre”
