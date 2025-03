Migranti abbandonati al valico, arrestati tre passeur

Non si ferma il flusso migratorio in arrivo dalla rotta balcanica grazie all’aiuto di favoreggiatori. Tre passeur sono stati arrestati lo scorso mese dalla Polizia di Frontiera di Trieste durante i controlli di frontiera ripristinati dopo la sospensione dell’Accordo di Schengen: si tratta di un cittadino ucraino di 39 anni, un bielorusso di 53 e un altro ucraino di 46, tutti fermati mentre accompagnavano stranieri irregolari dalla Slovenia all’Italia, facendoli scender poco prima del valico.

Ma in manette nell’ultimo mese sono finite anche altre 6 persone. Un 33enne italiano è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, mentre due stranieri – un albanese di 33 anni e un pakistano di 41 – sono stati fermati per violazione del divieto di reingresso in Italia. Infine, sono stati catturati tre latitanti (due romeni e un serbo), destinatari di ordini di carcerazione per reati commessi in Italia.

Sulle operazioni è poi arrivato il commento dell’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti che ha sottolineato come il ripristino temporaneo dei controlli si sia rivelato una misura efficace per contrastare l’ingresso di clandestini. “La Regione – ha assicurato l’assessore – continuerà a sostenere con determinazione ogni azione volta a garantire il controllo dei confini e il rispetto della legalità fino a quando ce ne sarà bisogno”.