Migranti: allarme sui minori non accompagnati, ma Udine frena

Una bomba a orologeria che rischia a breve di esplodere. A Trieste, oltre all’allarme Silos e ai circa 250 fuori accoglienza il sindaco Roberto Dipiazza parla della criticità dei minori non accompagnati: 500 in carico più quelli della Caritas «adesso – spiega – servono provvedimenti perché non possiamo più continuare a ricevere persone dopo essere stati abbandonati dall’Europa. Nei comuni della ex provincia la situazione è ancora più disperata visto che non hanno posti». Dorino Favot presidente dell’Anci del Fvg conferma che «ospitare i minori non accompagnati è un costo enorme per i piccoli comuni con i bilanci che vengono messi a rischio».

A Udine l’assessore con delega a salute ed equità sociale, Stefano Gasparin, preferisce limitarsi ai numeri che vedono un calo complessivo rispetto al 2021 l’anno dei record e un po’ superiore al 2022. A Gorizia, il primo cittadino, Rodolfo Ziberna chiede interventi da parte del governo: «Noi ne abbiamo 90 in una città di 35 mila abitanti, a questi si aggiungo 185 migranti adulti del Nazzareno e la 60ina della Caritas. Dovremmo riuscire – prosegue – ad accelerare le procedure per renderli forza lavoro visto che tra i migranti ci sono persone che sono state formate e che potrebbero lavorare dopo dei corsi anche rapidi».

Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, conferma che anche nella destra Tagliamento la situazione è complessa «mi rendo conto che non faccia piacere a nessuno però l’hotspot, se organizzato bene e in maniera seria, è la soluzione migliore in quanto consente subito una prima identificazione. Personalmente ho attivato subito l’accoglienza diffusa ma i costi sono molto alti e al momento gli spazi sono saturi. Oggi abbiamo una decina di persone che vive stabilmente all’addiaccio mentre da maggio sono arrivati circa una 50ina di minori non accompagnati e ci siamo dovuti rivolere anche in veneto per trovare strutture in grado di accogliergli». GUARDA IL SERVIZIO VIDEO