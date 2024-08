L’amore ai tempi dei migranti: lui pakistano, lei nepalese si innamorano in Grecia e sognano l’Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lei viene dal Nepal, lui dal Pakistan. Sono arrivati a piedi fino a Trieste attraversando il medio oriente e poi la rotta balcanica. La loro è la storia di un amore in salita iniziato lavorando nei campi agricoli in Grecia.

L’amore non ha confini ma le loro famiglie qualche confini hanno deciso di metterlo. Lei era Indù e per sposarsi ha deciso di diventare mussulmana e quindi i suoi genitori hanno chiuso ogni rapporto, anche lui è stato bloccato dai familiari. Sono arrivati a Trieste da cinque giorni.

Al momento dormono o in una struttura vicino alla stazione oppure in piazza libertà. In Albania sono stati derubati e alcuni amici hanno dovuto pagare un riscatto per liberarli visto che i loro familiari non hanno voluto più nessun contatto.

Alla fine servirà pazienza ma anche il credere nel proprio futuro e nell’inseguire i propri sogni può aiutare a costruirsi un futuro migliore.