Migranti in regione, raccolte 262 firme per distribuirli su tutto il territorio

Distribuire le centinaia di migranti che affollano i capoluoghi, Udine in particolare, in tutti i 215 Comuni del Friuli Venezia Giulia, così da alleggerire la situazione nelle città, rendendole più sicure. E’ la proposta lanciata da Europa Verde e Circolo Mansi, che oggi hanno dato il via a una raccolta di firme nel centro cittadino friulano.
L’accoglienza diffusa consentirebbe di togliere i migranti dalla rete dell’illegalità.