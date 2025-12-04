  • Aiello del Friuli
giovedì 4 Dicembre 2025
Cronaca
In memoria dei tre deceduti a Pordenone e della vittima di ieri

Migranti morti, la veglia di preghiera a Trieste

Sul porto vecchio attacchi dal centrosinistra, replica Fedriga: fatta rispettare la legge
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

È prevista per domani la veglia di preghiera a Trieste in ricordo dei tre migranti morti a Pordenone e dell'algerino trovato senza vita nel porto vecchio del capoluogo giuliano. La proposta è stata avanzata dalla Comunità di Sant'Egidio e accolta dal vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi. La morte del migranti di ieri al momento è legate a cause naturali e questo innesca la polemica politica con la segretaria regionale del Pd, Caterina Conti, che parla di «un dramma umano e una vergogna per le istituzioni»; di contesto inaccettabile parla invece Furio Honsell, consigliere regionale di Open Fvg.

Il migrante è stato rinvenuto senza vita il pomeriggio dopo che in mattinata era avvenuto lo sgombero di circa 160 richiedenti asilo che vivevano nella zona e che erano in attesa di essere inseriti nei circuiti di accoglienza. Lo sgombero era stato richiesto anche dagli operai che stanno lavorando al maxi cantiere di recupero del Porto vecchio e non sono mancate le polemiche.

