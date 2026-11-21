L’assistenza ai migranti è emergenziale e prevale sulle esigenze di ordinario e corretto svolgimento delle iniziative economico e commerciali e della promozione dello svago e della socializzazione tra cittadini. Con questa motivazione, il Tar del Friuli Venezia Giulia ha decretato la sospensione del divieto della Questura di Trieste di svolgere l’attività di aiuto nel fine settimana nella zona di Piazza Libertà, luogo di raduno dei richiedenti asilo.

Il giudice amministrativo ha accolto l’istanza cautelare di alcuni rappresentanti di organizzazioni di assistenza, tra i quali Lorena Fornasir di Linea D’Ombra, che hanno fatto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento.

La situazione nel capoluogo regionale, dice il Tar, giustifica le preoccupazioni in merito all’ordine e la sicurezza pubblica e alla libera e tranquilla circolazione delle persone. Esigenze meritevoli di tutela, dice il Tribunale, che condivide la posizione della Questura, secondo la quale l’assistenza “andrebbe condotta in appositi spazi urbani, dotati di servizi che garantiscano sia la tutela della dignità e della sicurezza dei migranti, sia il decoro urbano”.

Tuttavia, si legge nel decreto, nel provvedimento “non emergono le ragioni specifiche per le quali le restrizioni imposte limiterebbero i pericoli per l’ordine pubblico o attenuerebbero la compromissione del tranquillo svolgimento della vita cittadina”.

Per il giudice amministrativo, infine, è compito delle associazioni chiedere, in mancanza di provvedimenti adottati dalle autorità competenti, chiede spazi adatti nei quali svolgere un’attività assistenziale diventata sempre più strutturale.

L’udienza di merito è stata fissata per il 16 dicembre.