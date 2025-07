Milan manca la volata nella prima tappa del Tour de France

Non è stato l’esordio al Tour che Milan sperava. Arrivato al via di Lille come uno dei principali favoriti per la frazione inaugurale e per la prima Maglia Gialla, il portacolori della Lidl-Trek si è dovuto accontentare di un 39° posto, vincendo la volata di coloro che non sono riusciti a seguire l’attacco lanciato dalla Visma|Lease a Bike che ha spaccato il gruppo nel finale. Milan non ha nascosto il suo disappunto nel post-tappa: “Mi dispiace di aver perso l’attacco decisivo. Non ce lo aspettavamo ed eravamo convinti che il gap si sarebbe chiuso rapidamente, invece davanti hanno continuato a spingere come dei pazzi perché Evenepoel era rimasto anche lui attardato. C’era tanto stress, si capiva sin dai primi chilometri. Quando poi si è aperto il gap abbiamo provato a chiudere dato che io mi sentivo bene così come tutti i miei compagni, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Proveremo sicuramente nelle prossime tappe, ma quella di Lille era un’occasione incredibile e avrei voluto vincere”. Oggi nella seconda tappa non saranno i velocisti puri come lui a essere favoriti.