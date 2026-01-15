Milano-Cortina, a Pordenone il veterano dei tedofori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano. E la fiamma olimpica transiterà domenica mattina per Pordenone. Un’emozione da vivere a 360 gradi, con la città che si appresta a vivere un evento imperdibile. La partenza è prevista per le 9.15 dal parcheggio dell’Eurospin di via Udine. L’arrivo, invece, è in via Codafora alle 10.30.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, sul mancato coinvolgimento di alcuni olimpionici che, come da tradizione, avrebbero dovuto portare la fiaccola, a smorzare i toni ci pensa il delegato provinciale del Coni.

Tra i 28 tedofori che accompagneranno la torcia lungo le vie di Pordenone, ci saranno l’87enne Umberto Coassin, la campionessa olimpica di tennistavolo 2024, Giada Rossi, e la campionessa mondiale di Nordic Walking Rossella Viol.