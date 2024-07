Un milione di transiti e “solo” 608 infrazioni, Cimpello-Sequals più sicura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un milione veicoli in transito, meno di 600 infrazioni per eccessi di velocità. Numeri decisamente inferiori rispetto si test pre-installazione dei dispostivi. E’ questo il bilancio di 112 giorni di controlli, con autovelox fissi e mobili sulla Cimpello-Sequals, strada che per l’alto tasso di incidentalità, con esiti a volte mortali, aveva fatto corree ai ripari Regione, Prefettura e comuni. In totale le infrazioni sono state 608, di cui 558 per il superamento del limite. “Le misure messe in campo, dunque sono servite”, sottolinea il prefetto Natalino Domenico Manno che ha firmato il nuovo decreto. Autovelox fissi che sono stati confermati, seppure con alcune modifiche nelle tratte, nel decreto firmato dal Prefetto, alla presenza all’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante che ha rimarcato gli ottimi risultati, tenendo aperta la porta alla possibilità di una ulteriore corsia per facilitare i sorpassi dei veicoli enti ina alcuni tratti. Soddisfatti anche i sindaci presenti al tavolo in Prefettura, assieme ai rappresentanti della Polstrada e delle Polizie Locali.