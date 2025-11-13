Militare morì per l’uranio, il Tar riconosce la causa di servizio alla vedova

Lui, maresciallo luogotenente dell’esercito italiano, morì a causa di un tumore allo stomaco contratto dopo aver partecipato a tre missioni in Kosovo, Macedonia e Afghanistan, dove era stato esposto all’uranio impoverito.

La vedova aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio, ma il ministero della Difesa e quello dell’Economia lo avevano negato, sostenendo che aveva svolto solo mansioni amministrative.

Il Tar del Friuli-Venezia Giulia ha dato ragione alla donna dal momento che – a suo parere – gli ambienti chiusi non ostacolano l’agente cancerogeno e che i ministeri avrebbero dovuto dimostrare che il tumore non è legato all’uranio impoverito.